"Nós [MIA] achamos que é completamente extemporânea esta possibilidade de construir mais um armazém temporário individualizado (ATI) em Almaraz. Neste momento, o ATI existente é suficiente para armazenar os resíduos nucleares gerados pelo funcionamento da central", afirmou à agência Lusa, o ambientalista e coordenador do MIA, Nuno Sequeira.

O diretor da Central Nuclear de Almaraz, Rafael Campos, citado pela imprensa regional estremenha, disse na apresentação do relatório semestral de atividades da unidade, este fim de semana, que o projeto de construção de um novo ATI está numa fase "inicial", sendo ainda cedo para saber qual será a sua configuração, localização ou características.

"Terá de se ver as necessidades que temos e, em função disso, fazer o desenho correspondente. No nosso setor tudo se faz com tempo", precisou Rafael Campos, ao mesmo tempo que sublinhava que, independentemente do horizonte temporal da central, o combustível nuclear utilizado terá de ser extraído das "piscinas", pelo que a central tem de "estar preparada".

Nuno Sequeira entende que as três empresas proprietárias da central nuclear de Almaraz, junto ao rio Tejo e a cerca de cem quilómetros da fronteira com Portugal, deviam preocupar-se "em anunciar, o mais rapidamente possível", uma data para o seu encerramento.