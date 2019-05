Depois de polémicas noticiadas pela comunicação social sobre deputados das Regiões Autónomas que recebiam um duplo benefício nas viagens que efetuavam e dúvidas sobre as moradas indicadas por alguns parlamentares, foi constituído em dezembro pelo presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, um grupo de trabalho, coordenado pelo socialista e vice-presidente do parlamento Jorge Lacão.

As conclusões foram apresentadas em abril e, entre as principais que constam agora do projeto-lei, destaca-se a necessidade de comprovativo para a atribuição dos subsídios de transporte e ajudas de custo (o que até agora não acontecia) e a tributação em sede de IRS do subsídio de atividade política no círculo.

Todos os subsídios atribuídos aos deputados – foi rejeitada no grupo de trabalho uma proposta do PSD para condensar todos os abonos num único – passam a estar inscritos no Estatuto dos Deputados e não apenas num regulamento, como até agora.

Por outro lado, defendem os subscritores do projeto comum – que apenas não foi subscrito pelo PAN - garantiu-se a “inexistência de dupla subsidiação para transportes” e houve uma “adequada ponderação das recomendações do Tribunal de Contas”.

O projeto clarifica que a morada do deputado para efeitos de atribuição de subsídios é a sua morada fiscal (a que consta do cartão de cidadão), tendo ficado garantido que este conjunto de alterações não aumenta as verbas atualmente orçamentadas para apoio à atividade política dos deputados.