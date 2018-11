“Vejo bem as cores”, mas, se assim não fosse, seria “um bocado chato”, diz à agência Lusa Micael Figueira, aluno do 4.º ano da Escola Básica e Secundária Dr. Isidoro de Sousa, sede do Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo, no distrito de Évora.

Equipado com uns óculos especiais, que alteram as cores e as respetivas tonalidades, Micael foi um dos alunos do 3.º e 4.º anos deste agrupamento escolar que participou na ação “Ver e Sentir as Cores”, para a deteção precoce do daltonismo em crianças e jovens e a sensibilização da comunidade escolar e educativa.

A ação contou com a presença da ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Maria Manuel Leitão Marques, e integra o Programa “Color ADD nas Escolas”, tendo o Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo sido o primeiro do distrito de Évora onde foi apresentado (já está no de Portalegre e noutras regiões do país).

O programa, da associação ColorADD.Social e apoiado pela iniciativa pública Portugal Inovação Social, utiliza o inovador código ColorADD, um alfabeto universal da cor que permite que os portadores de daltonismo possam relacionar os símbolos e identificar facilmente todas as cores.