O hábito do professor António José Mendes procurar na internet “atividades que mostrem aos miúdos e às famílias que a Matemática funciona e é útil” fê-lo encontrar, recentemente, “informação sobre sondagens em França, que incluíam material curricular” e a oportunidade surgiu.

“Achei interessante e adaptei à nossa situação”, resumiu o dinamizador do projeto e professor de Matemática, cujo passo seguinte foi juntar as duas eleições na mesma sondagem para avaliar se a disparidade de resultados da abstenção que historicamente se registam se espelha neste estudo.

Nas últimas eleições legislativas, em 2022, na União de Freguesias de Gondomar, a abstenção foi de 37,03%, enquanto nas eleições europeias, em 2019, foi de 58,92%.

A sondagem versa apenas eleitores inscritos nos cadernos eleitorais da freguesia da União de Freguesias de Gondomar, que inclui as freguesias de São Cosme, Valbom e Jovim, lê-se no email dirigido na terça-feira à comunidade escolar com o pedido de participação.

Para o efeito, foi elaborado um link, logo depois enviado por correio eletrónico aos alunos do 12.º ano com idade de voto, pessoal docente e não docente do agrupamento e respetivos familiares, com as perguntas se vão votar em cada um dos atos eleitorais, descreveu o docente garantindo que as “respostas chegam sob anonimato”.

“Estatisticamente, para se aplicarem as fórmulas, só precisamos que a amostra seja superior a 30 pessoas”, explicou António José Mendes.

A sondagem iniciada no fim de semana durará até 5 de março, após o que os cálculos serão feitos em contexto de aula, nas disciplinas de Matemática Aplicada às Ciências Sociais e de Matemática, na unidade Probabilidades, em que serão trabalhados também os intervalos de confiança, disse.

A “grande curiosidade” com que os alunos receberam a proposta para fazer a sondagem e depois trabalhar os resultados em contexto de aula, segundo o docente, já teve expressão prática, com uma parte deles a revelar ter “pedido aos familiares para participar”.

O resultado prático disto, relatou do entusiasmo com que o projeto está a ser vivido na escola é que, até ao final da manhã de hoje, “já tinham recebido cerca de 70 respostas”.

As eleições legislativas estão agendadas para 10 de março e as Europeias serão no dia 9 de junho.