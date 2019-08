O Amapá juntou-se aos governos regionais do Acre, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins e pediu reforços militares para combater os incêndios florestais deste ano na Amazónia, os maiores dos últimos sete anos.

O único Estado da Amazónia que até agora não pediu ajuda ao Governo presidido por Jair Bolsonaro é o do Maranhão, cujo governador, Flavio Dino, militante do Partido Comunista do Brasil (PCdoB), é um dos maiores opositores do chefe de Estado.

A mobilização das Forças Armadas foi anunciada na passada sexta-feira por Jair Bolsonaro como a primeira medida para combater os incêndios, depois das fortes críticas que recebeu quer no Brasil, quer do exterior, pelas omissões do Governo na luta contra a desflorestação ilegal da Amazónia.

Até agora, o Estado que recebeu uma maior mobilização de militares foi Roraima, de cuja capital, Porto Velho, operam desde sábado duas aeronaves C-130, equipadas cada uma com cinco tanques com capacidade para carregar até 12 mil litros de água por voo.