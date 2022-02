“Estamos em crer que dentro de pouco tempo teremos na Região Autónoma do Príncipe esse sonho como realidade — que é a questão de energias limpas — uma vez que somos Reserva Mundial da Biosfera e preservamos a questão ambiental, daí que termos essa conjugação de energias renováveis é de todo importante para nós e também para o país”, disse Ana Alice Prazeres, secretária do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Príncipe.

A responsável considerou que a aposta nas energias renováveis é de “importância extrema” para o Príncipe, levando em conta os custos e o impacto das energias térmicas para o ambiente.

“Nós sabemos que a energia térmica tem um nível de poluição, pelo menos para a nossa realidade, bastante grande, e nós ao termos essa conjugação de energias renováveis com a energia térmica vamos minimizar o impacto da energia térmica na poluição ou emissão de gases com efeito de estufa que nós sabemos que é de todo um desafio para São Tomé e Príncipe, mas também para o mundo”, explicou Ana Alice Prazeres.

O contrato de produção foi assinado entre a Empresa de Água e Eletricidade (Emae) e a Maeci, representada pela sua filial são-tomense Africa Energy Future STP (AEF-STP) com um “cronograma de implementação para dentro de sensivelmente três a quatro meses”.

Segundo o assessor de energia do Ministério das Infraestruturas e Recursos Naturais (MIRN), Leonel Neto, a empresa Maeci vai produzir cerca de “5 megawatts de energia solar fotovoltaica e 3 megawatts em pico bateria” que serão injetados na rede da Emae podendo beneficiar acima de 60% dos consumidores do Príncipe.

Leonel Neto considerou o acordo com a Maeci como ”um ato bastante notável que é fruto de algum sacrifício”, após o fim das negociações com a empresa portuguesa EDP Renováveis que exigiu “requisitos que não satisfaziam” o mercado são-tomense para produção de energia renovável no Príncipe.

Segundo o assessor do MIRN, no acordo agora assinado com a empresa norte-americana o valor de produção situar-se-á entre 11 a 12 cêntimos por quilowatt de energia, ficando abaixo dos cerca de 16 cêntimos por quilowatt exigidos pela EDP.

Este é o primeiro acordo para a produção de energia renovável na ilha do Príncipe. Em São Tomé, o Governo já assinou vários acordos para estudos e produção de energia renovável, designadamente solar e hídrica.