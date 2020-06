Uma ambulância caiu esta segunda-feira de um viaduto na A4, a seguir ao túnel em Amarante, confirmou ao SAPO24 fonte da GNR de Vila Real. A viatura, de uma corporação de Bragança, dirigia-se para o Porto.

O acidente ocorreu às 11:55, na localidade de Candemil, num viaduto no sentido Amarante-Vila Real, segundo os bombeiros da localidade, citados pela agência Lusa.

A presidente da Junta de Candemil, em Amarante, onde ocorreu o acidente de viação que provocou dois mortos, disse à Lusa que a viatura dos bombeiros onde seguiam as vítimas caiu de um viaduto "muito alto" da A4.

Segundo Ana Sofia Briga, os destroços do veículo encontram-se numa zona de difícil acesso, com muito arvoredo e sem casas, na encosta poente da serra do Marão.

O viaduto de Candemil tem dezenas de metros de altura e é uma das obras de arte do troço da autoestrada que liga Amarante a Vila Real, em plena serra do Marão.

Segundo os bombeiros de Amarante, as vítimas mortais são um bombeiro de uma corporação de Bragança, de 60 anos, que conduzia o veículo, e uma ocupante do veículo, de 68 anos.

Às 14:15 o trânsito encontrava-se condicionado na zona do acidente, segundo o Comando Ddistrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.

Fonte da Proteção Civil do Porto tinha confirmado esta manhã ao SAPO24 a existência de uma vítima mortal e de um ferido grave, que estava a ser desencarcerado. Todavia, a mesma fonte não soube precisar as circunstâncias do acidente.

Já os Bombeiros de Amarante confirmavam que as operações de socorro estavam a ser dirigidas pelo comandante, mas também não avançavam detalhes.