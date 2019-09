O Plenário é uma iniciativa pensada para alargar o debate nas legislativas de 6 de outubro a quem tenha ideias para apresentar para uma melhor governação do país. Há muito para discutir antes da ida as urnas e é por isso que queremos começar já a pensar o país que vamos ter (e ser) nos próximos quatro anos — e contamos com o seu contributo. Assim, lançámos o desafio, em forma de pergunta: Se fosse primeiro-ministro ou primeira-ministra nos próximos quatro anos, qual era o problema que resolvia primeiro? Ou, perguntando de outra forma: qual seria a sua prioridade para o país?

Américo Costa, da Amadora, juntou-se ao Plenário, leia aqui o seu contributo na íntegra:

Ideias sobre o que eu mudaria, ou tentaria mudar, se fosse primeiro ministro nos próximos 4 anos:

- Políticos apenas dedicados à causa pública em rigoroso exclusivo. Servir o país de forma voluntária tem que se ter espírito de missão e não de oportunismo.

- Para o efeito teriam que ser condignamente remunerados. Os aumentos para estas pessoas deveriam ser obtidos a partir da redução do número de deputados.

- Desenvolvimento do Interior, mas a sério, e não blá, blá, blá do costume. Exemplo? Portagens gratuitas A23 A25 e outras, mesmo que à custa de aumentos das portagens no litoral durante 10 anos. Ai fim deste período ajustariam-se novamente.

