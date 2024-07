A Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas adiantou em comunicado que “está em fase final de adjudicação o procedimento por ajuste direto para a realização de um estudo complementar para a ampliação da pista do aeródromo da ilha do Pico”.

“O preço base deste procedimento é de 69.400,00 euros, a que acresce IVA à taxa legal em vigor, prevendo um prazo máximo de execução de 120 dias a contar do início da vigência do contrato”, adianta.

Segundo a nota, o Governo dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM) tem demonstrado “toda a sua diligência e empenhamento no desenvolvimento dos processos conducentes à possibilidade de ampliação da pista do aeródromo da ilha do Pico, acautelando, agora, um novo esforço para procurar superar limitações e obstáculos sinalizados no decorrer do estudo prévio”.

A informação da Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, tutelada por Berta Cabral, surge após o Grupo Aeroporto do Pico e o PS terem pedido esclarecimentos sobre a obra.

O executivo de coligação esclarece que, na sequência dos resultados do estudo prévio, entendeu “que deveria solicitar um estudo com definição planimétrica e altimétrica da pista, com várias configurações/extensões da pista, quer para oeste, quer para leste, ou uma conjugação de ambas, com rotação da pista, que resulte um comprimento de pista à descolagem de 2.345,0m (TORA), que permita que as aeronaves do tipo A321 Neo, A320 Neo, A320 Ceo, B737-900, B737-800 e B737-700 operem sem limitações operacionais ou limitações mínimas”.

“A decisão política do Governo dos Açores é clara e inequívoca, num compromisso firme com a ilha do Pico, mas apenas será possível materializar se forem garantidas, com rigor, as devidas condições técnicas das novas alternativas sinalizadas nos recentes trabalhos, cuja viabilidade importa analisar adequada e responsavelmente”, concluiu.

O Grupo Aeroporto do Pico e o PS pediram este mês esclarecimentos ao Governo Regional sobre a ampliação da pista do aeroporto daquela ilha e pediram cópia do estudo prévio sobre o investimento, alegando um "retrocesso" do executivo.

Os esclarecimentos surgiram após declarações de Berta Cabral, que disse que a ampliação da pista do aeroporto do Pico em mais 700 metros iria provocar mais “obstáculos” do que os que existem atualmente, segundo um estudo sobre o aumento da infraestrutura.

Em comunicado, o Grupo Aeroporto do Pico (GAPix) diz ter ficado "surpreendido pelo sumário das conclusões ventiladas" pela governante, alegando que foram divulgadas "sem o conhecimento público e na íntegra do resultado do estudo prévio" para a ampliação da pista do aeroporto daquela ilha do grupo Central.

Já o PS/Açores enviou ao parlamento açoriano um requerimento, no qual pedem explicações ao executivo açoriano sobre “quais as orientações do Governo e os novos pressupostos subjacentes ao pedido de novo estudo complementar”.

O Governo dos Açores lançou em 06 de dezembro de 2022, pelo preço base de 195 mil euros, um concurso público tendo em vista a elaboração de um "estudo prévio para a ampliação da pista do aeródromo" da ilha do Pico.

Publicado no Diário da República, o anúncio da Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas dos Açores e respetivo caderno de encargos preveem que seja feito um “estudo prévio da extensão da pista, de modo a obter um comprimento de pista à descolagem (TORA) de 2.345 metros”, mais cerca de 700 metros do que a pista atual.

O caderno de encargos definiu, como base para o estudo, uma resolução do Conselho do Governo de 28 de março de 2022, “onde consta o polígono definido para a zona de expansão do perímetro aeroportuário”, bem como um parecer da SATA, a companhia aérea açoriana, sobre um “prolongamento para oeste na ordem dos 700 metros”.