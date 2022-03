Em comunicado, a Altice informa que "Alexandre Fonseca assume funções executivas internacionais no Grupo Altice", que acumulará com o cargo de presidente do Conselho de Administração da empresa, e Ana Figueiredo foi "nomeada CEO da Altice Portugal, mantendo a atual Comissão Executiva".

A empresa referiu que, após uma reunião interna com todos os diretores da Altice Portugal e consequente comunicação a todos os seus mais de dezoito mil colaboradores internos e externos, o presidente executivo da Altice Portugal, Alexandre Fonseca, "anunciou a sua saída da liderança executiva nacional da empresa para ocupar um novo cargo na estrutura do Grupo, onde coordenará as operações de diferentes países, assumindo as funções de Co-CEO e responsável pelas Operações do Grupo, nomeadamente na Altice Europe".

O anuncio foi feito através de uma conferência de imprensa na sede, em Lisboa, durante a qual foram anunciadas "um conjunto de alterações na sua estrutura de gestão portuguesa e na estrutura de gestão internacional do Grupo, as quais são muito relevantes na prossecução do caminho da liderança, consolidação de mercados e expansão das suas operações nos diferentes pontos geográficos do globo e em particular em Portugal", acrescenta o comunicado.