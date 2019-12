Ana Gomes escreveu, entre outras coisas, que a filha do ex-Presidente angolano José Eduardo dos Santos se endivida "muito porque ao liquidar as dívidas lava que se farta" e acusou o Banco de Portugal (BdP) de fechar os olhos e não cumprir a supervisão devida em matéria de branqueamento de capitais.

Os 'tweets' da ex-eurodeputada socialista foram publicados após uma entrevista de Isabel dos Santos à agência Lusa, em que afirmou que trabalha com vários bancos e que não foi favorecida por ser filha de José Eduardo dos Santos.

Segundo Teixeira da Mota, que acredita na absolvição da sua cliente, Isabel dos Santos está “obrigatoriamente a um escrutínio público” e a sua cliente limita-se a fazer isso.

Entendimento diferente tem o advogado de Isabel dos Santos para quem a empresária, sétima mulher mais rica do mundo e líder do grupo angolano BIC, accionista pricipal do banco EuroBic, tem direito ao bom nome e foi ofendida na sua personalidade.

“Chamar às pessoas criminosas não é liberdade de expressão. As palavras da ré ofenderam o bom nome, honorabilidade e respeito”, de Isabel dos Santos, alegou o advogado Carlos Cruz.

Para o defensor da engenheira angolana, Ana Gomes “tinha a obrigação reforçada de medir o que disse”, classificando os 'tweets' como uma “narrativa reprovável”.

Carlos Cruz recordou que “não há ilícitos administrativos ou criminais contra a sua cliente” em Portugal, apesar das denúncias de Ana Gomes.

No final da sessão, Ana Gomes disse esperar que se faça justiça e que o tribunal lhe reconheça o exercício de a liberdade de expressão e o direito de cidadania, pedindo para que “Portugal não continue a pactuar e a ser cúmplice de um processo de roubo sistemático ao povo angolano ao qual faltam cuidados de saúde, saneamento e educação”, devido aos fundos desviados por Isabel dos Santos e "outros cleptocratas angolanos" que utilizam a banca portuguesa para "branquear" fundos desviados de Angola.

A decisão judicial deverá ser conhecida na segunda-feira.