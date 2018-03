"A ANA Aeroportos de Portugal não apresentou nenhuma proposta no sentido de alterar o ‘night curfew' [interdição noturna], com o objetivo de diminuir o período noturno de operação reduzida do aeroporto", aponta a empresa numa nota enviada às redações.

A ANA responde assim ao presidente da Câmara Municipal, Fernando Medina (PS), que se manifestou "frontalmente contra" o alargamento do horário de funcionamento do Aeroporto Humberto Delgado em período noturno, apontando que os lisboetas não podem sofrer as consequências que daí advêm.

Fernando Medina expôs esta posição na reunião descentralizada do município, que decorreu na quarta-feira à noite, afirmando que "o aeroporto é a principal fonte de ruído na cidade de Lisboa" e que esta situação "resulta do que é o aumento do tráfego no aeroporto".

Falando na "possibilidade de virem a ser alargados os voos em horários noturnos", Fernando Medina vincou que "a posição do município foi frontalmente contra este alargamento".

O presidente da Câmara de Lisboa apontou também que, mesmo cabendo "à gestora da infraestrutura a aplicação das mediadas de contingência", o município está "muito atento" à questão do ruído e do impacto na qualidade de vida dos lisboetas.

A empresa gestora das infraestruturas aéreas salienta que "o objetivo de redução de ruído é feito continuamente, tendo sido inclusivamente lançada recentemente uma consulta pública onde estas medidas são identificadas".