De chapéu e vestida discretamente de preto, Tijoux enfrenta a sessão de fotos no estúdio da AFP, em Paris, com estoicismo. No braço, uma tatuagem com a data de 1977, ano do seu nascimento e o título de um dos seus álbuns decisivos.

"Vou fazer uma décima tatuagem, uma gigantesca América Latina na minha perna", comenta com determinação, uma atitude que parece inata em Anamaria, o seu verdadeiro nome.

A revista Rolling Stone catapultou-a em 2014 como "a melhor rapper em espanhol pela sua dicção precisa e ritmo infalível", e foi nomeada para vários Grammy Awards, tendo uma das suas canções na banda sonora da série "Breaking Bad" e outra num videojogo da FIFA.

Mas desconfia do sucesso.

"É preciso assumir responsabilidades e o anonimato... é muito mais confortável", diz.

A sua vida divide-se entre o Chile e França, onde nasceu, de pais exilados durante a ditadura.

Recentemente, fez as malas de novo e estabeleceu-se com o marido e dois filhos em Paris.

À distância, a rapper tornou-se uma referência musical da crise social no Chile.

A artista, que diz compor de uma maneira "bagunçada" e "instável", compôs "Cacerolazo" (panelaço), que, num fundo de sons metálicos de panelas e colheres, reivindica a renúncia do presidente Sebastián Piñera e justifica a atual revolta no país, desencadeada após o aumento do preço dos bilhetes de metro.

"Não são 30 pesos, são 30 anos / A constituição e os perdões / Com punho e colher frente ao aparelho / E a todo o Estado, panelaço!", canta a rapper.

"Muitos esperavam por isto"

"Muitos esperavam esta união de forças e fúria não ouvida há anos", diz ela.

Mas "Cacerolazo" não pretende ser um hino ou um discurso. "São os jovens que discursam. São eles que acordam um país inteiro e os adultos os acompanham".