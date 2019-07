Outros três arguidos, à data do acidente presidente do conselho de administração, diretor da segurança operacional e chefe do departamento de licenciamento de pessoal e de formação da ANAC, são acusados de um crime de atentado à segurança de transporte por ar, agravado pela morte de uma menina de 8 anos e de um homem de 56, colhidos pela aeronave no areal.

Estes arguidos, concluiu a investigação, “violaram deveres de promoção da segurança na aviação, de fiscalização e de supervisão das escolas de aviação e ainda de controlo de revalidação dos certificados de instrutores”.

A administradora, o diretor de instrução e o diretor de segurança e monitorização de conformidade da escola de aviação foram também acusados de um crime de atentado à segurança de transporte por ar, agravado pela morte das duas vítimas.

O avião bilugar, de modelo Cessna 152, descolou do aeródromo de Cascais, no distrito de Lisboa, com destino a Évora, para um voo de instrução, mas depois de reportar uma falha de motor, cerca de cinco minutos após a descolagem, aterrou de emergência no areal, colhendo mortalmente a menina e o homem que se encontravam na praia, e ferindo mais três pessoas.