João Cadete de Matos falava na comissão parlamentar de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, no âmbito de uma audição regimental, a que se seguirá uma outra sobre a concorrência no setor das telecomunicações e consequências na implementação do 5G (quinta geração), a requerimento do Bloco de Esquerda (BE).

Relativamente aos correios nos Açores, João Cadete de Matos afirmou que "não pode haver nenhuma justificação aceitável para que os Açores não tenham um bom serviço de correio" e que essa é uma das razões para que a "desagregação dos indicadores de qualidade se mantenha".

Referiu que os indicadores reportados pelos CTT relativos a 2019 são “bastante negativos em relação ao desempenho do correio para os Açores e para a Madeira".

João Cadete de Matos disse que "a situação é particularmente preocupante" e que os indicadores de qualidade são "objetivos que não são irrealísticos".