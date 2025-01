São raras as avós que ao verem os seus netos descalços ou com o cabelo molhado não digam logo: "vais ficar constipado". Mas será isto verdade? Não.

"Para apanhar uma constipação ou uma gripe, a pessoa tem de estar em contato direto com o vírus, um microrganismo que depois entra no nosso sistema. Depois disso as pessoas começam a espirrar, com o nariz a escorrer, dificuldades respiratórias e outros problemas acessórios Contudo, isso só acontece se houver presença desse vírus. Para evitar este tipo de doenças, deve-se sim evitar ambientes fechados com grandes aglomerações, higienizar as mãos com frequência e manter as vias respiratórias húmidas", diz ao SAPO24 a médica Gilda Ferreira.

O portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS) diz também o seguinte sobre constipações e gripes: "É uma infeção das vias respiratórias superiores (nariz, garganta e cordas vocais) causada por vírus, habitualmente benigna e ligeira (...) É uma doença aguda viral que afeta as vias respiratórias (...) transmitem-se através de partículas de saliva de uma pessoa infetada".

O andar descalço ou com cabelo molhado não causa então problemas respiratórios, mas como se transmite o vírus?

De pessoa para pessoa: acontece quando nos aproximamos de alguém que transporta o vírus e entra em contato connosco por meio de gotículas de saliva, expelidas por exemplo pelo meio da fala, da tosse, dos espirros, beijos, etc;

Através de objetos: acontece em duas etapas, primeiramente a pessoa que transporta o vírus deposita as tais gotículas sobre um objeto. Depois, a pessoa saudável toca nesse objeto e, em seguida, leva as mãos aos olhos, nariz ou boca, sendo então infetada;

Pelo ar: os vírus continuam no ar quando alguém espirra, podendo ser inalados por outra pessoa, o que acontece geralmente em ambientes onde não há circulação do ar.

Podemos então andar descalços ou com o cabelo molhado e não teremos qualquer tipo de problema? Também não, diz a especialista.

"Não provocam diretamente as constipações ou as gripes, mas esses casos que refere podem provocar reações no corpo. Um choque térmico, neste caso o frio, pode fazer com que o sistema respiratório fique mais vulnerável e que os tais vírus ataquem-nos mais facilmente, com menos defesas. Muitas pessoas também confundem constipações ou gripes com rinites. E nestes casos, dos pés descalços e do cabelo molhado, poderá vir a existir, sim, uma rinite, provocada pela tal variação de temperatura, pela exposição ao frio de um modo geral", salienta Gilda Ferreira.

Quando temos frio, os vasos sanguíneos contraem-se, direcionando o sangue da pele e das extremidades para o interior do corpo, o que faz com que todos os órgãos fiquem aquecidos. No caso de haver um contato direto com o frio, seja os pés descalços ou o cabelo molhado, haverá um distúrbio na circulação do sangue e consequentemente dos anticorpos, o que fará com que as pessoas fiquem mais vulneráveis às infeções das vias respiratórias.

Resumidamente, é um mito que andar descalço ou com o cabelo molhado provoque constipação ou gripe, mas o alerta das avós é também de levar em conta.