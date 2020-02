"Falo-vos hoje por um motivo muito específico. Tomei a decisão, pessoal, de ser candidato presidencial nas próximas eleições. Nós não podemos aceitar o que está a acontecer em Portugal. Um presidente que fica em silêncio — até perante as recentes notícias que todos ouvimos em relação ao Ministério Público e às investigações a políticos", começa por esclarecer André Ventura.

"Até que fica em silêncio sobre Tancos, corrupção, sobre a impunidade, sobre os polícias, sobre tantos assuntos que são tão caros ao Chega. Mais do que ganhar, interessa-nos que os portugueses fiquem a saber quão mal está o seu sistema político, o seu sistema democrático, o seu sistema social. Esse é o nosso grande objetivo", completa.

O líder do Chega afirma ainda que não se pode ter medo "de mais nenhuma eleição" — mesmo que seja com Marcelo Rebelo de Sousa, a "face" do atual sistema político.

"Marcelo Rebelo de Sousa é a face deste sistema: Nasceu no sistema, cresceu com o sistema e defende este sistema. Nós somos precisamente o oposto. Podemos não ganhar, mas vamos travar uma luta com grande dignidade", enfatiza.

No entanto, realça que a sua "primeira obrigação" é estar no parlamento e à frente do partido. Ou seja, não vai suspender as suas funções "para o qual foi eleito" e promete continuar a trabalhar "com a mesma garra" como tem "feito até agora".