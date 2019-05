“Ficamos aquém do nosso objetivo, que era eleger um eurodeputado, no entanto, atendendo às circunstâncias, ganhámos aqui muita força para as eleições legislativas de outubro e agora é nessas que estamos a concentrar todo o nosso foco e toda a nossa energia”, afirmou André Ventura.

O cabeça de lista da coligação Basta – composta pelo Partido Popular Monárquico (PPM), Partido Cidadania e Democracia Cristã (PPV/CDC) e com o apoio do partido Chega e do movimento Democracia 21 -, afirmou que “com uma taxa de abstenção na ordem dos 70%, conseguir cerca de 45 mil votos” é um “elemento extraordinário”.

“Com um mês e meio de existência, sermos a nona força mais votada no país é um enorme orgulho e dá-nos um enorme sentido de responsabilidade”, considerou, acrescentando que a coligação retira “boas lições” desta campanha.

O primeiro candidato pela coligação Basta explicou também que a elevada taxa de abstenção “mostra a tal distância entre os portugueses e os políticos”, além da “dificuldade cada vez maior de passar a mensagem” política.