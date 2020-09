“Vou lutar com tudo o que tenho para ficar em segundo lugar na primeira volta das eleições presidenciais de janeiro. Vou dar tudo o que tenho para nas próximas legislativas consigamos remeter o BE para o lugar que deve ter, que é atrás do Chega”, afirmou André Ventura.

Ventura antecipou ainda que o Chega vai ser "a grande surpresa" nas eleições autárquicas de 2021, já depois de ter obrigado Marcelo Rebelo de Sousa a uma segunda volta nas eleições presidenciais.

“Nós queremos a segunda volta da eleições presidenciais em Portugal, ser a terceira força política nas próximas eleições legislativas e ser a grande surpresa das eleições autárquicas que vamos celebrar no próximo ano em Portugal”, elencou.

O presidente reeleito em 05 de setembro defendeu também as propostas de alteração dos estatutos do partido para “estabilizar” a vida interna, por exemplo o aumento dos mandatos para quatro anos em vez dos atuais três ou a criação da juventude partidária nacional e local, mas não eleita, antes nomeada pela direção e secções distritais.

“O partido que muitos diziam que nem sequer devia ser legalizado passou para o partido que todos temem, o partido com que todos se querem coligar para formar Governo”, congratulou-se para logo prometer que esta força política “nunca vai vergar nem vender-se ao sistema”.

Segundo Ventura, o Chega não nasceu “fazer fretes a nenhum partido, nem ao PSD nem nenhum outro”.

A II Convenção Nacional do Chega começou hoje em Évora, pelas 11:15, com um atraso de mais de uma hora, arrancando com um discurso do presidente, André Ventura.

Com perto de 600 participantes (entre delegados, convidados e observadores) na plateia, Ventura recebeu uma grande ovação à chegada, 14 dias após ter obtido 99,1% dos votos de cerca de 10 mil militantes, nas eleições diretas para a presidência da direção nacional.

O líder do partido nacional populista entrou ao som de uma música épica da autoria de um militante feita propositadamente para a ocasião.

O evento está a realizar-se numa mega tenda na Quinta Nova do Degebe - um local especializado em casamentos nos arredores de Évora – sob o lema “Por Portugal, Pelos Portugueses”.