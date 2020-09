Além do teatro, o confinamento decretado em março interrompeu espetáculos de música e de humor, com exceção para algumas experiências com lotações limitadas e outras medidas para contornar as restrições.

O ministro britânico da Cultura, Oliver Dowden, disse no fim-de-semana estar a fazer esforços para que se realizem eventos com mais espetadores antes do final do ano.

Num artigo no jornal Daily Mail, revelou ter lançado a “Operação Bela Adormecida” para garantir a possibilidade de realização de espetáculos antes do Natal, em particular as tradicionais “pantominas”, populares entre as famílias.

“A inovação é crucial”, revelou, adiantando a hipótese de usar tecnologia para melhorar a ventilação nas salas de espetáculos ou usar testes aos espetadores.

“Estamos a fazer avanços empolgantes em testes de resposta rápida, em que os testes de coronavírus com resultado no próprio dia podem dar às pessoas com teste negativo permissão para visitar o teatro naquela noite”, sugeriu.

O Reino Unido registou 41.584 mortes em 352.520 casos de infeção, desde o início da pandemia de covid-19, o maior número de mortos na Europa e o quinto a nível mundial, atrás dos EUA, Brasil, India e México.

Um aumento do número de infeções levou as autoridades a imporem restrições em várias partes do país devido à aceleração da taxa de transmissão do vírus.