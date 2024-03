O ex-lutador de kickboxing e influencer britânico-americano, de 37 anos, e o seu irmão foram ambos detidos esta segunda-feira à noite durante 24 horas, informou a porta-voz de Tate, Mateea Petrescu.

Segundo a Associated Press, os dois foram detidos devido a um mandado de captura emitido pelo Tribunal de Westminster, do Reino Unido, encontrando-se sob custódia policial até que o Tribunal de Recurso de Bucareste decida como executar esse mandado.

A detenção prende-se com um caso de agressão sexual que derá decorrido entre 2012 e 2015, sendo que quatro mulheres já tinham denunciado Tate às autoridades britânicas por alegada violência sexual e abuso físico. O Ministério Público não seguiu com o caso, mas as vítimas recorreram a financiamento coletivo para avançar com um processo civil.

"Entregámos as nossas provas sobre os horríveis actos de violência que sofremos e esperámos que fossem tomadas medidas. Mas, quatro anos depois, foi-nos dito que as autoridades do Reino Unido não iriam processá-lo", afirmam na página da campanha. "É o único caminho que nos resta para responsabilizá-lo".

Petrescu disse na terça-feira que os irmãos Tate rejeitam as acusações e "expressam uma profunda desilusão por alegações tão sérias estarem a ser ressuscitadas sem novas provas substanciais".

Os irmãos já tinham sido detidos em dezembro de 2022 pelas autoridades romenas devido à suspeita de terem "formado um grupo criminoso organizado, de tráfico humano e violações". Os dois foram libertados ao fim de três meses de prisão preventiva, sendo colocados em prisão domiciliária.