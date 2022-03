A Unidade de Investigação e Desenvolvimento para a Engenharia Mecânica e Industrial (UNIDEMI) da FCT Nova pretende reduzir a mortalidade do aneurisma da aorta.

A doença aneurismática é a segunda doença mais frequente da aorta, cujas complicações têm um elevado índice de mortalidade.

“Atualmente, verifica-se que mais de metade das aortas dos doentes com dissecção e/ou eventual rutura da mesma, apresentam um diâmetro normal, o que levará a supor que existem outros fatores condicionantes para esta doença, ligados por exemplo ao estilo de vida ou a doenças genéticas. E, foi nesse sentido, que foi desenvolvido o projeto AneurysmTool”, explica José Xavier, Investigador da Faculdade Nova.

Atualmente, a decisão sobre uma intervenção cirúrgica nestes doentes é baseada no diâmetro aórtico, obtido de forma não invasiva, através de exames de imagiologia.

O projeto de investigação da UNIDEMI visa o desenvolvimento de uma ferramenta computacional com o intuito de prever o comportamento do aneurisma da aorta ascendente e, consequentemente, o risco de rutura da mesma, atribuído a cada paciente. Desta forma, em certos casos, será possível determinar o nível de degeneração do tecido da aorta ascendente, também de uma forma não invasiva.

A expectativa dos investigadores é poder contribuir para uma seleção mais eficaz dos doentes elegíveis a um tratamento mais precoce a nível cirúrgico, e reduzir a taxa de mortalidade associada à patologia.

O projeto de investigação conta também com a participação da NOVA Medical School (NMS), do Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial (INEGI) e do Centro de Matemática Aplicada à Previsão e Decisão Económica (CEMAPRE).