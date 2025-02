“Foi uma vitória especial para nós. Não tive a sorte de trabalhar com o antigo presidente, mas pude conhecer o seu legado. O lema do clube é ‘vencer desde 1893’, mas acho que, desde 1982, por todo o legado e a quantidade de título que nos deixou nas vitrines, isso ainda nos exige mais”, disse o técnico argentino, na conferência de imprensa após o jogo da 22.ª jornada da I Liga de futebol.

Martín Anselmi lembrou “os 42 anos de muitos êxitos para o clube” no ‘reinado’ de Jorge Nuno Pinto da Costa, entre 1982 e 2024.

“Esta é uma vitória que lhe dedicamos a ele, e a toda a sua família”, referiu.

O técnico revelou ainda que, quando o plantel aterrar no Porto, após a viagem de avião ainda esta noite, fará uma visita à Igreja das Antas, onde decorrem as cerimónias fúnebres.

O ex-presidente do FC Porto, clube no qual se estabeleceu como dirigente mais titulado e antigo do futebol mundial, entre 1982 e 2024, morreu no sábado, aos 87 anos, vítima de cancro.

Pinto da Costa tinha sido diagnosticado com um cancro na próstata em setembro de 2021 e agravou o seu estado de saúde nas últimas semanas, menos de um ano depois da derrota para a presidência do clube, frente a André Villas-Boas.

Empossado pela primeira vez em 23 de abril de 1982, seis dias depois de ter sido eleito, sem oposição, como sucessor de Américo de Sá, o ex-dirigente exerceu funções durante 42 anos e 15 mandatos consecutivos, levando o FC Porto à conquista de 2.591 títulos em 21 modalidades – 69 dos quais no futebol sénior masculino, incluindo sete internacionais.

O funeral do antigo dirigente ‘azul e branco’ vai realizar-se na segunda-feira, pelas 11:00, e as cerimónias fúnebres iniciaram-se às 18h00 de hoje, com o velório na Igreja das Antas. A Câmara Municipal do Porto decretou luto municipal para segunda-feira.