Antony Blinken tem previstas reuniões com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, bem como com o Presidente, Isaac Herzog, e membros do Gabinete de Guerra de Israel, sendo que ao aterrar salientou a importância de procurar "passos concretos" para salvar vidas de civis.

A guerra entre Israel e o Hamas começou a 07 de outubro, depois de um ataque do grupo islamita em território israelita causar 1.400 mortos, 5.400 feridos e 242 reféns em Gaza.

Desde então, Israel tem bombardeado Faixa de Gaza, lançando, há uma semana, uma ofensiva terrestre, que já causou mais de 8.800 mortos e mais de 22 mil feridos.