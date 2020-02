João Taveira (PSD) conheceu a sentença pelas 14:00 no Tribunal Central Criminal de Lisboa, juiz 4, no Campus da Justiça.

De acordo com o Tribunal, foram comprovadas práticas ilícitas no âmbito de seis situações relatadas pelo Ministério Público (MP): criação da Casa da Lusofonia, atribuição de bolsas de estudo, celebração de avenças, aquisições, consultas no posto médico e pagamentos em restaurantes.

“O arguido tomou as decisões de forma consciente”, disse a juíza na leitura do acórdão, dando o ex-autarca como culpado.

Para o Tribunal, não há dúvidas de que João Taveira se aproveitou das “funções que exercia” e condenou-o a oito anos de prisão e ao pagamento de cinco euros por dia, durante 860 dias.

Já Rodrigo Neiva Lopes, que segundo a acusação terá ocupado os cargos de vogal, tesoureiro, assessor e secretário-geral durante esse mandato de executivo PSD, foi absolvido do caso, uma vez que não foi dado como provado que, na altura dos factos, exercia cargos públicos.

Em declarações à agência Lusa, advogada de defesa do antigo presidente da junta revelou que vai analisar o pedido de recurso.

Por seu turno, o advogado de Rodrigo Neiva Lopes reconheceu que aguardava a leitura do acórdão com tranquilidade.