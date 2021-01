Os sete membros cooptados do Conselho Geral da UTAD tomaram hoje posse, dia que foi também eleito Miguel Poiares Maduro, professor universitário e antigo ministro-adjunto e do desenvolvimento regional do Governo de Pedro Passos Coelho, como novo presidente daquele órgão.

O presidente eleito afirmou, através de um comunicado da academia, ser “uma honra suceder" ao também antigo ministro Silva Peneda e poder contribuir “para o crescimento da UTAD e a sua afirmação como uma instituição académica e científica de excelência e de forma ambiental e socialmente sustentável”.

O Conselho Geral da UTAD é um órgão de decisão estratégica e de fiscalização e cujas competências passam por organizar o procedimento de eleição e eleger o reitor, que irá substituir António Fontaínhas Fernandes que termina o seu segundo mandato à frente da reitoria da academia transmontana.

A eleição para o novo reitor tem lugar no próximo dia 29 de março de 2021.

O Conselho Geral é composto, no total, por 25 membros internos e externos à UTAD.

Para além de Poiares Maduro, tomaram também posse como membros cooptados: António Marquez Filipe, presidente da direção da Liga dos Amigos do Douro Património Mundial, Cristina Azevedo, analista financeira que presidiu à Fundação Cidade de Guimarães, Mário Lopes dos Santos, dirigente na Agência Europeia do Controlo das Pescas; Miguel Pinto, diretor da Continental Advanced Antenna Portugal, Rosário Gamboa, professora do Ensino Superior, antiga presidente do Instituto Politécnico do Porto e atualmente deputada à Assembleia da República e Rúben Claro da Fonseca, diplomado da UTAD e que é atualmente quadro da Lusiaves.

Estes membros foram cooptados através de convite e juntam-se aos 18 membros eleitos que estarão em funções até 2024.