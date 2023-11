A notícia avançada pelo El País, e dada pela CNN Portugal, dá nota que Alejo Vidal-Quadras, 78 anos, foi atingido a tiro na cara pelas 13h30 desta quinta-feira numa rua do centro de Madrid.

De acordo com os serviços de Emergência espanhóis, SAMUR, um homem de 78 anos com ferimentos na cara foi transportado para o hospital.

A mesma fonte diz ainda que o homem encontra-se estável, apesar do ferimento na "zona mandibular".

Fonte da polícia disse ao EL País que os suspeitos do disparo seguiam numa mota tendo o pendura disparado contra o ex-presidente do PP da Catalunha e fundador do Vox, Alejo Vidal-Quadras, atingindo-o na face.

De acordo com o jornal espanhol, os atacantes seguiam numa scooter Yamaha preta. O autor do disparo saiu do motociclo, no momento em que Alejo Vidal-Quadras saía de sua casa, e disparou contra ele. Os suspeitos fugiram de imediato. De acordo com testemunhas, citadas pelo El País, o autor do disparo - sempre com o capacete na cabeça-, era de estatura "baixa" e aparentava "ser jovem", vestia "calças de ganga e casaco escuro".

A brigada de homicídios da polícia espanhola está no local em busca dos suspeitos, bem como a polícia científica que está a recolher provas.

Quem é Alejo Vidal-Quadras?

Doutorado em Física, Alejo Vidal-Quadras nasceu em 1945, na capital da Catalunha. Casado, com três filhos, foi professor de Física e Energia Nuclear na Universidade Autónoma de Barcelona. Entre 2004 e 2007 foi um dos 14 vice-presidentes do Parlamento Europeu. Em 2014, abandonou o Partido Popular espanhol para fundar o Vox.