Por outro lado, acrescentou, é preciso "ter um governo forte para negociar com a União Europeia", uma vez que o futuro do país nos próximos anos "depende muito da conclusão das negociações para o próximo Quadro Comunitário de Apoio.

"Precisamos de ter mais quatro anos de estabilidade política no nosso país com um novo Governo do PS para podermos voltar a cumprir como cumprimos nos quatro anteriores", concluiu.

Além deste comício na praça Donaes, António Costa, que na sexta-feira à noite teve de ser assistido no Hospital de Viana de Castelo devido a dores musculares, apenas participou num almoço comício em Famalicão.

Por recomendação médica, o secretário-geral do PS cancelou as ações previstas para hoje que requeriam "maior esforço físico": uma arruada em Braga e a participação nas festas de S. Miguel, em Cabeceira de Bastos.

No comício, a cabeça de lista do PS pelo distrito de Braga, Sónia Fertuzinhos comprometeu-se a não desistir de "criar as condições" para que o salário médio do distrito "se aproxime cada vez mais do salário médio a nível nacional", assim como a "apoiar a qualificação" das empresas.

A deputada aproveitou para elogiar o líder do partido, por ter conseguido mostrar "como a esperança pode ser o nome" do futuro de Portugal "enquanto país e enquanto povo", acrescentando que António Costa mostrou como é possível "acreditar em Portugal" e dizer não "ao caminho da resignação e do empobrecimento".

Para Sónia Fertuzinhos, o lugar de Portugal "é o de um país orgulhoso de si" e que contribui para construir uma Europa "mais forte e igual", sendo António Costa a pessoa indicada para "liderar a luta por um Portugal mais igual".