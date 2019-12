António Costa assumiu estas posições em Bilbau, após receber o Prémio da Fundação Ramón Rubial pela "Defesa dos valores socialistas", num discurso que dedicou aos líderes históricos do PS, Mário Soares, e do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), Felipe González.

"Ao evocar Mário Soares e Felipe González quero também homenagear todos os outros camaradas e companheiros socialistas, portugueses e espanhóis, que contribuíram com tanto sacrifício para as conquistas alcançadas em nome dos ideais que partilhamos: Liberdade, democracia, tolerância e capacidade de diálogo, progresso económico e justiça social", disse.

De acordo com António Costa, vivem-se atualmente "tempos incertos e perigosos", com a extrema-direita a crescer na Europa e com a democracia a dar sinais de "riscos sérios de erosão, inclusivamente em países com larga tradição democrática".

"A nossa missão como socialistas é combater aqueles que exploram o medo em proveito próprio e como instrumento para chegarem ao poder. Este é um combate que deve ser travado em cooperação internacional", advertiu, antes de enumerar desafios como as alterações climáticas, a sociedade digital, as migrações, o terrorismo e a desigualdades económicas e sociais.

Estes desafios, na perspetiva do líder do executivo português, exigem esforços de investimento na saúde pública, na educação, nas qualificações, na inovação e no direito ao trabalho digno com bons salários.

Neste contexto, António Costa saudou a "perseverança e tenacidade" do líder socialista e chefe do Governo espanhol, Pedro Sánchez, dizendo que tem pela frente "uma missão complexa", e fazendo votos para que "Espanha tenha rapidamente" um executivo "progressista" - uma parte do discurso que foi muito aplaudida pelos socialistas bascos que enchiam a plateia do auditório.