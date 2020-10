O secretário-geral do PS saudou a "sétima vitória consecutiva" alcançada hoje pelo seu partido nas eleições regionais dos Açores e invocou a autonomia regional para remeter para os socialistas açorianos a "construção das soluções" de governo.

Estas posições foram transmitidas por António Costa, em conferência de imprensa, na sede nacional do PS, em Lisboa, depois de os socialistas açorianos terem conquistado 25 dos 57 mandatos em disputa nas eleições para a Assembleia Legislativa Regional dos Açores, perdendo a maioria absoluta.

Perante os jornalistas, António Costa citou uma afirmação momentos antes proferida pelo presidente do PSD, Rui Rio: "Matematicamente o PS ganhou".

Interrogado sobre o facto de existir uma maioria à direita do PS na nova Assembleia Legislativa Regional dos Açores, António Costa referiu "o PS/Açores goza de total autonomia".

"Não cabe ao secretário-geral do PS pronunciar-se sobre a forma que o PS/Açores encontrará para, a partir da vitória que os açorianos lhe deram, construir as soluções governativas. Tenho a certeza de que Vasco Cordeiro saberá encontrar as melhores vias para responder à situação e cumprir o mandato que lhe foi conferido pelos açorianos", declarou.

Neste ponto, além das regras estatutárias do PS sobre a autonomia dos socialistas açorianos, António Costa invocou a própria Constituição da República em matéria de autonomia regional.

"A autonomia regional significa atribuir às instituições de cada uma das regiões autónomas as competências para a sua autogovernação. Portanto, de forma alguma, não vou interferir. Tenho total confiança na capacidade das instituições regionais no sentido de encontrarem as boas soluções de governabilidade", disse.

Na conferência de imprensa, o secretário-geral do PS e primeiro-ministro também afirmou "ter a maior confiança nas instituições autonómicas".

"Tenho a certeza de que no novo quadro parlamentar os Açores vão encontrar a melhor forma de governar. E seja ela qual for cá estamos nós para trabalhar com o próximo Governo Regional dos Açores. É essencial que haja uma excelente colaboração entre todos para o desenvolvimento do país e da Região Autónoma dos Açores", frisou.

Na sua intervenção inicial, António Costa referiu-se aos projetos que estão em curso nos Açores, sobretudo em torno da investigação do mar e do espaço, defendeu que no Plano de Recuperação e Resiliência e no Quadro Financeiro Regional 2021/2027 esta região autónoma está no centro de vários projetos de investimento, e falou sobre o futuro político "e a centralidade" do presidente do Governo Regional, Vasco Cordeiro, no âmbito das instituições europeias.

"Vasco Cordeiro é hoje vice-presidente do Comité das Regiões. E, seguramente, dentro de ano e meio, será o primeiro português a presidir ao Comité das Regiões da União Europeia", declarou, deixando assim uma nota sobre a expectativa que tem de que o atual presidente do Governo Regional dos Açores continue em funções.