"Com Sophia de Mello Breyner Andresen, a poesia esteve na rua. Eternizou o 25 de Abril, com a claridade e a inteireza intrínsecas à sua obra. No centenário do seu nascimento, recordamos a sua resistência à ditadura e a exemplar intervenção como deputada na Assembleia Constituinte", escreveu António Costa na sua conta do Twitter.

Os 100 anos do nascimento de Sophia vão ser hoje celebrados em todo o país com iniciativas diversas que passam por concertos, declamação de textos da autora, exposições e espetáculos teatrais.

Em Lisboa, o Teatro Nacional de São Carlos será palco de uma récita, em versão de concerto, da ópera "Orfeo ed Euridice", de Christoph W. Gluck, que contará com a presença da ministra da Cultura, Graça Fonseca, e do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

A Associação Católica do Porto promove o encontro "À conversa com..." o professor universitário Manuel Correia Fernandes sobre "O Cavaleiro da Dinamarca".

Está também prevista a apresentação do espetáculo “A Menina do Mar”, organizado pelo Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, com textos de Sophia de Mello Breyner, música de Edward Ayres d’Abreu e encenação de Ricardo Neves-Neves.

Um outro espetáculo terá lugar em Coimbra, no Teatro Académico de Gil Vicente: intitulado "DeclAMAR Poesia", trata-se de uma iniciativa dinamizada por um coletivo de cinco leitores de poesia (Catarina Matos, Lurdes Telmo, Olga Coval, Rui Amado e Vanda Ecm).

Em Grândola, o Cineteatro Gondolense exibe o documentário de Pedro Clérigo “O Nome das Coisas – Sophia de Mello Breyner Andresen” e a curta-metragem de João César Monteiro, “Sophia de Mello Breyner Andresen”.

O evento “Aniversário de Sophia” assinala, na Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira, em Leiria, a data de nascimento da poetisa, com a partilha de textos e poemas de sua autoria.