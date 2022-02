O primeiro-ministro começou por "reafirmar a condenação veemente" pela ação militar russa na Ucrânia. António Costa disse que na reunião do Conselho Europeu serão analisadas as sanções a Moscovo. Está também já a decorrer uma reunião para avaliar a resposta da NATO.

"Como é sabido, Portugal integra este ano as forças de ação rápida da NATO e temos um conjunto de elementos que estão disponibilizados para, com prontidão a cinco dias, para se for essa a decisão da NATO serão lançados para essas missões de dissuasão”, disse o primeiro-ministro, lembrando que a NATO não intervirá na Ucrânia, mas em "missões de dissuasão" nos países do bloco que estão naquela região.

“Que fique claro que a NATO não vai intervir na Ucrânia, apenas poderá levar a cabo missões de dissuasão em países da NATO que fazem fronteira com a Ucrânia e Portugal vai participar nessas ações.”

António Costa fez esta quinta-feira uma declaração relativa à ação militar da Rússia sobre a Ucrânia.

O presidente da Federação Russa, Vladimir Putin, anunciou o início de uma operação militar no leste da Ucrânia, alegando que se destina a proteger civis de etnia russa nas repúblicas separatistas de Donetsk e Lugansk, que reconheceu como independentes na segunda-feira.

Em reação a essa decisão, o primeiro-ministro, António Costa, escreveu na sua conta na rede social Twitter: "Condeno veementemente a ação militar da Rússia à Ucrânia. Irei reunir com o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, o ministro da Defesa Nacional e o chefe de Estado Maior General das Forças Armadas. E solicitei ao senhor Presidente da República reunião urgente do Conselho Superior de Defesa Nacional".