A proposta de nomeação de Ana Abrunhosa consta do portal da Presidência da República, após António Costa ter hoje entregado ao chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, a lista de nomes do XXII Governo Constitucional.

Ana Maria Pereira Abrunhosa, doutorada em Economia pela Universidade de Coimbra, foi até agora presidente da Comissão de Coordenação do Desenvolvimento Regional do Centro.

Segundo o gabinete do primeiro-ministro, a "autonomização do Ministério da Coesão Territorial" pretende ser "uma manifestação da prioridade à valorização do território" por parte do futuro executivo.

No XXII Governo Constitucional, 14 ministros mantêm-se à frente das mesmas pastas, existindo cinco novos ministros, o que, segundo fonte do executivo, representa um sinal de "estabilidade e de continuidade" em relação ao anterior elenco governamental.

António Costa propôs ao Presidente da República a continuidade dos ministros Siza Vieira (Economia), Augusto Santos Silva (Negócios Estrangeiros), Mariana Vieira da Silva (Presidência), Mário Centeno (Finanças), João Gomes Cravinho (Defesa), Eduardo Cabrita (Administração Interna), Francisca Van Dunem (Justiça), Nelson de Souza (Planeamento), Graça Fonseca (Cultura), Manuel Heitor (Ciência, Tecnologia e Ensino Superior), Tiago Brandão Rodrigues (Educação), Marta Temido (Saúde), João Pedro Matos Fernandes (Ambiente) e Pedro Nuno Santos (Infraestruturas e Habitação).

Os novos ministros são Alexandra Leitão (Administração Publica e Modernização Administrativa), Ana Mendes Godinho (Trabalho e Segurança Social), Maria do Céu Albuquerque (Agricultura), Ric