O anúncio de que os ORT da STCP não aceitariam o convite para estar na cerimónia desta manhã já foi feito na segunda-feira, em comunicado, no qual referiam que tinham feito vários pedidos de reunião ao Ministério do Ambiente e dirigido apelos a António Costa.

O representante dos trabalhadores contou esta manhã à Lusa que os ORT foram, entretanto, contactados e foi-lhes sugerido reunir esta manhã antes da reunião, convite que também declinaram, tendo esta ficado adiada para segunda-feira.

"Era muito em cima da hora. Não puderam ou não quiseram antes e agora, só para não estarmos aqui, já podiam", explicou Pedro Silva.

Confrontado com esta questão e com a presença dos trabalhadores à entrada para a cerimónia, o ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, também descreveu as diligências feitas para marcar uma reunião para esta manhã e garantiu que os ORT serão recebidos na segunda-feira.

"Só ontem [terça-feira] à noite recebi as dúvidas e preocupações dos trabalhadores e nada têm a ver com este memorando. Falam de questões sobre os limites dos transportadores privados ou sobre investimento e isso tem a ver com a autoridade de transportes. Este memorando não tem consequências na vida dos trabalhadores e o decreto-lei até tem garantias em matéria laboral que vão muito além da municipalização", afirmou João Pedro Matos Fernandes.

O ministro do Ambiente falava aos jornalistas à entrada para o Museu do Carro Elétrico, a alguns metros do local onde permanecia o grupo de trabalhadores composto por cerca de duas dezenas, mas também sem ter contactado com estes.