No Twitter, o primeiro-ministro português António Costa publicou uma mensagem sobre a entrega do Prémio Camões a Chico Buarque, que também contou com a presença do Presidente da República português, Marcelo Rebelo de Sousa e o Presidente do Brasil, Lula da Silva.

Na mensagem, António Costa escreve: “Foi um momento de muita emoção e alegria ver Chico Buarque receber finalmente o Prémio Camões que já era seu. Muitos parabéns”, escreveu o líder do executivo.

A entrega do Prémio Camões de 2019 a Chico Buarque aconteceu simbolicamente na véspera da Revolução dos Cravos em Portugal e quatro anos depois de a sua atribuição ter sido anunciada, em 21 de maio de 2019.

O então Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, mostrou-se reticente em assinar o diploma do prémio, o que levou Chico Buarque a afirmar: "A não assinatura do Bolsonaro no diploma é para mim um segundo Prémio Camões".

O Prémio Camões de literatura em língua portuguesa foi instituído por Portugal e pelo Brasil em 1988, com o objetivo de distinguir um autor "cuja obra contribua para a projeção e reconhecimento do património literário e cultural da língua comum".