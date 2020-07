António Costa falava em declarações conjuntas aos jornalistas com o presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, no Castelo de Elvas, no distrito de Portalegre, após as cerimónias oficiais que assinalaram a reabertura da fronteira entre Portugal e Espanha.

"A TAP está seguramente a caminho de ter uma solução estável, que assegure a Portugal manter a sua companhia, que é fundamental para a nossa continuidade territorial e para a nossa ligação ao mundo e para a parte económica do país. Estou certo que, senão hoje, no limite nos próximos dias teremos uma solução final. Mas se tivesse que apostar, eu diria que hoje será o dia para a solução", revelou António Costa aos jornalistas, após ter sido questionado sobre a nacionalização da transportadora aérea.

"Espero que negociada e por acordo com os nossos sócios privados, e não propriamente com um ato de imposição do Estado", declarou, acrescentando: "Se for necessário, cá estaremos para isso. Espero que não seja necessário".

Questionado se o Governo deseja que o empresário David Neeleman saia da TAP, António Costa não respondeu à pergunta e limitou-se a referir que não teve "oportunidade nas últimas horas de ter informações" sobre esta matéria.

"Mas creio que o problema, a questão será ultrapassada muito rapidamente", reiterou.

A Comissão Europeia aprovou em 10 de junho um "auxílio de emergência português" à companhia aérea TAP, um apoio estatal de 1.200 milhões de euros para responder às "necessidades imediatas de liquidez" com condições predeterminadas para o seu reembolso.

Uma vez que a TAP já estava numa débil situação financeira antes da pandemia de covid-19, a empresa "não é elegível" para receber uma ajuda estatal ao abrigo das regras mais flexíveis de Bruxelas devido ao surto, que são destinadas a "empresas que de outra forma seriam viáveis".

A TAP registou no primeiro trimestre do ano prejuízos de 395 milhões de euros, relacionados com os impactos da pandemia de covid-19, anunciou esta segunda-feira a companhia aérea portuguesa ao mercado.

(Notícia atualizada às 13:50)