Críticas proferidas por António Costa na parte final do debate quinzenal, na Assembleia da República, após uma intervenção do deputado socialista José Miguel Medeiros sobre medidas em curso para a prevenção e combate aos incêndios florestais.

Na resposta, o primeiro-ministro causou surpresa ao afirmar que "um dos maiores problemas do país é a péssima qualidade da nossa informação".

Segundo o líder do executivo, em Portugal, a informação "só desperta para o problema no meio da tragédia e esquece-se habitualmente do problema na hora certa de prevenir que a tragédia possa vir a ocorrer".

Antes, o deputado socialista e ex-secretário de Estado José Miguel Medeiros tinha defendido a ação do Governo em matéria de prevenção e combate aos fogos, numa intervenção em que sustentou que a prioridade "tem de ser dada à reforma da floresta".