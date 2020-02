De tarde, o chefe de Governo visita o Instituto Politécnico de Bragança (IPB), onde terá um encontro com alunos, acompanhado pelo ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, o ministro do Planeamento, o ministro da Ciência, da Tecnologia e do Ensino Superior, Manuel Heitor, a ministra da Coesão Territorial, e três secretários de Estado.

Após uma visita ao Centro de Arte Contemporânea Graça Morais, com os ministros da Cultura, Graça Fonseca, da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, e da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, o primeiro-ministro e os vários governantes jantam em Mirandela com "personalidades representativas da região", um evento que será fechado à comunicação social, indica a agenda divulgada pelo seu gabinete.

No dia seguinte, após a reunião do Conselho de Ministros, António Costa segue para Vimioso, para o Parque Ibérico de Natureza e Aventura, com a ministra da Coesão Territorial, e os dois participam na apresentação das Estratégias de Eficiência Coletiva PROVERE na região norte, acompanhados pelo ministro da Economia.

Os vários ministros e secretários de Estado do XXII Governo Constitucional vão acompanhando o primeiro-ministro em algumas das atividades, mas também terão agenda própria.

Na agenda dos governantes estão previstas visitas ao IPB, a museus e ao Centro Ciência Viva, almoços com autarcas, a apresentação e balanço dos projetos da Comunidade Intermunicipal Terras de Trás-os-Montes, visitas a casas de turismo de habitação e escolas, unidades hospitalares e centros de saúde, tribunais e estabelecimentos prisionais, e ainda centros de investigação.

Durante a iniciativa, o ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, visita o núcleo de Bragança da Liga dos Combatentes e o gabinete de atendimento ao público, enquanto o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, vai ao 11.º aniversário do Comando Territorial da GNR de Bragança, enquanto a ministra da Modernização do Estado e Administração Pública estará presente na assinatura do auto de transferência da Loja de Cidadão de Freixo de Espada à Cinta.

Já os ministros do Planeamento e da Educação inauguram a Escola Secundária de Mirandela, enquanto o ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, visita a futura residência de estudantes do IPB.