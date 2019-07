Guterres destacou ainda o papel que África pode ter no futuro em termos de investimento e inovação, com o aumento da população e com economias dinâmicas.

"Com economias dinâmicas e o crescimento mais rápido de população jovem do mundo", África está preparada para "ser líder no investimento e inovação", afirmou o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

As Nações Unidas, pelo seu lado "continuam a aprofundar parcerias com África", disse.

"Estamos a trabalhar juntos para realizar progressos na Agenda 2030 de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e na agenda africana para 2063, para o combate das alterações climáticas e para a promoção da paz e do desenvolvimento", afirmou.

O EurAfrican Fórum, organizado pelo Conselho Português da Diáspora, terminou hoje em Cascais com um balanço feito pelo presidente do evento, o antigo presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso.