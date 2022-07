“Estamos a preparar o terreno para a reconstrução e reparação de infraestrutura críticas. Este é um longo caminho, mas deve começar agora”, disse António Guterres num vídeo gravado transmitido no último dia da conferência dedicada à Ucrânia, em Lugano, Suíça.

Ao fazê-lo, as Nações Unidas estão empenhadas em apoiar o Governo da Ucrânia para salvar vidas, fortalecer os esforços de socorro, em avançar com o plano de desenvolvimento e recuperação daquele país e em proteger os ganhos duramente conquistados, garantindo os objetivos de desenvolvimento sustentável, acrescentou.

Guterres alertou que a reconstrução dos danos e devastação de casas, escolas, hospitais e outras infraestruturas críticas “levará anos”.

“Trabalhando em estreita colaboração com o Governo da Ucrânia e mais de 300 parceiros locais da sociedade civil e organizações não-governamentais internacionais, as Nações Unidas estão a chegar a quase nove milhões de pessoas com ajuda essencial e vital. O nosso objetivo é alcançar mais milhões nos próximos meses”, disse o secretário-geral da ONU.

Guterres lembrou que 90% dos ucranianos correm o risco de cair na pobreza, pelo que se pede à comunidade internacional que apoie o povo da Ucrânia “durante estes dias sombrios”.