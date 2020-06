“Este aniversário deve ser a oportunidade para “juntos reinventarmos o mundo que compartilhamos”, destacou o ex-primeiro-ministro português aos jornalistas, citado pela agência AFP.

E acrescentou: “para isso, precisamos de um multilateralismo efetivo que funcione como um instrumento de governação global onde for necessário”.

A Carta da ONU foi assinada em São Francisco, nos Estados Unidos, em 26 de junho de 1945 e entrou em vigor em 24 de outubro de 1945.

Durante a apresentação do livro “Salvando vidas, protegendo as sociedades, recuperando melhor”, sobre as ações realizadas para combater a pandemia e com metas para o futuro, António Guterres destacou a necessidade de se inovar.