António Lobo Xavier, antigo dirigente do CDS-PP, encontra-se infetado com Covid-19, avança a SIC, estação onde foi comentador político.

O centristas esteve na passada reunião do Conselho de Estado de 29 de setembro no Palácio da Cidadela, em Cascais, onde compareceram o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o primeiro-ministro, António Costa, e o Presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, e que teve a presença da Presidente da Comissão Europeia, Ursula Van Der Leyen.

Entretanto, fonte oficial de Belém já confirmou à agência Lusa que a Presidência da República foi hoje informada a da situação por António Lobo Xavier.

A Presidência “avisou de imediato todas as pessoas que estiveram presentes” na reunião daquele órgão, na terça-feira passada, em Cascais.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que presidiu à reunião de terça-feira, não será sujeito a teste uma vez que fez um no fim da semana, dias depois da reunião, com resultado negativo.

Já o primeiro-ministro, António Costa, e o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, aguardam o resultado do teste a tempo de saber se poderão participar na cerimónia comemorativa da Implantação da República, que decorre a partir das 10:30, na Praça do Município, em Lisboa.

Esta cerimónia mantém-se prevista até haver um resultado clínico que justifique alguma alteração, disse a mesma fonte.

A SIC avança que os outros conselheiros de Estado já começaram também a ser testados, com a Fundação Champalimaud a enviar profissionais a casa dos vários presentes na reunião. Segundo a estação, os ex-Presidentes da República Jorge Sampaio e Cavaco Silva já foram testados, sendo que Ramalho Eanes pediu para apenas ser testado amanh-a

A urgência na testagem prende-se não apenas com a saúde dos participantes, mas também com o facto de amanhã darem-se as celebrações oficiais do 5 de Outubro, urgindo que se saiba o quanto antes quais das figuras que à partida compareceriam na cerimónia de facto poderão fazê-lo.

Sabe-se que o presidente do Tribunal Constitucional, Manuel da Costa Andrade, que supostamente compareceria nas cerimónias, não poderá comparecer pois encontra-se em Coimbra e não poderá ser testado a tempo.

Dos 19 conselheiros de Estado, apenas o ensaísta Eduardo Lourenço, de 97 anos, não participou na reunião de hoje, à qual três conselheiros de Estado se juntaram por videoconferência, Carlos César, Vasco Cordeiro e António Damásio, enquanto os restantes compareceram presencialmente, disse à agência Lusa fonte da Presidência da República.

Depois de duas reuniões deste órgão por videoconferência no atual contexto de pandemia, em 19 de março e 23 de julho, o chefe de Estado decidiu retomar as reuniões presenciais, e escolheu o Palácio da Cidadela, em Cascais, para "assegurar o devido distanciamento físico", de acordo com uma nota da Presidência da República.

O Conselho de Estado é composto pelos titulares dos cargos de presidente da Assembleia da República, primeiro-ministro, presidente do Tribunal Constitucional, Provedor de Justiça, presidentes dos governos regionais e pelos antigos Presidentes da República.