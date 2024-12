“O Goucha. O que mais vezes foi capa, o que esteve nos momentos mais importantes, o que abriu a porta de casa, o que acompanhou nestes 10 anos como meu companheiro televisivo. Tinha de ser ele", partilhou, na noite de quinta-feira.

Mais tarde, num vídeo divulgado nas redes sociais, Cristina Ferreira diz a Manuel Luís Goucha que é ele que "fecha a revista". "Agora fiquei um bocadinho abananado com esta notícia. Não fazia, de todo, ideia que ias acabar com a revista”, reagiu apresentador da TVI.

A comunicadora sublinhou que "esta é a última revista ‘Cristina’ na sua edição normal (haverá uma surpresa no início do ano) e a que fecha um projeto do qual se orgulha muito".

"A seu tempo terei oportunidade de agradecer a tantos que o ajudaram a construir. Hoje é tempo de celebrar. Amanhã estará nas bancas e, como sempre, será a revista onde tudo acontece”, acrescentou.

Recorde-se que a revista 'Cristina' foi lançada em 2015, com uma edição que teve como protagonista Marcelo Rebelo de Sousa, ainda antes de ser presidente. Rostos como António Costa ou Sara Ferguson, a duquesa de York também constaram das edições.