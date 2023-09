Os apagões elétricos e descidas da voltagem da energia elétrica começaram pelas 13:00 horas locais (18:00 horas em Lisboa) e segundo usuários da rede X (ex-Twitter), afetaram os estados de Amazonas, Anzoátegui, Arágua, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Distrito Capital, Falcón, Guárico, La Guaira, Lara, Mérida, Miranda, Monágas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo e Zúlia.

Em Caracas as falhas elétricas obrigaram o Metropolitano a suspender o serviço e a empresa Ifetren a suspender o serviço de comboios desde a capital para as localidades de Charallave e Los Valles del Tuy, no vizinho estado de Miranda.

Foi ainda suspenso o serviço do Metropolitano de Los Teques (Miranda).

Ainda em Caracas, foi notória a aglomeração de pessoas nas paragens dos autocarros, que passavam cheios e com excesso de passageiros, alguns deles agarrados às portas, tentando chegar às suas casas após finalizar a jornada de trabalho.

Nas últimas semanas a capital da Venezuela tem registado “oscilações e flutuações” do serviço elétrico, várias vezes ao dia e de alguns segundos de duração.

Segundo o professor universitário e ex-vice-ministro de Energia e Minaria da Venezuela, Víctor Poleo, a Venezuela está a registar uma onda de calor que produz uma maior demanda do consumo elétrico, porque os venezuelanos precisam de usar mais os aparelhos de ar condicionado e requerem de mais eletricidade e alimentos.

Víctor Poelo atribui ainda as falhas elétricas a uma produção insuficiente de energia nas centrais hidroelétricas de El Caroní, Gurío Caruachi e Macágua.

Segundo a plataforma NetBlocks, as falhas elétricas deixaram “múltiplos estados da Venezuela, incluindo Caracas” sem conetividade à Internet.

Segundo a ONG Comité de Afetados por Apagões (CAA), entre janeiro e maio de 2023 a Venezuela registou 31.123 falhas elétricas.

De momento não há informação oficial sobre as causas das falhas elétricas.

Em 07 de março de 2019, ocorreu o maior ‘apagão’ da história da Venezuela, quando uma falha na Central Hidroelétrica Simón Bolívar deixou os venezuelanos totalmente às escuras durante cinco dias.

Um ano depois, em 25 de março de 2020, pelo menos 16 estados e parte do Distrito Capital ficaram sem luz.

Em 06 de maio de 2020, 19 dos 24 estados da Venezuela ficaram total ou parcialmente às escuras, numa avaria que afetou também a Internet e as comunicações telefónicas. Treze dias depois, um ‘apagão’ voltou a deixar a cidade de Caracas e mais de metade do país às escuras.

Em 2021, segundo a CAA foram documentados 12 grandes apagões elétricos nacionais e mais de 178 mil parciais ou regionais.

Ainda segundo a CAA em 2022 ocorreram 167.618 apagões na Venezuela, que incluem 29.418 falhas elétricas registadas em um mês, em outubro desse ano.

A oposição venezuelana e alguns analistas insistem que algumas das falhas elétricas na Venezuela são provocadas por uma manutenção deficiente e por insuficiente investimento no setor.