De acordo com os indicadores do INE relativos ao período 2006-2016 hoje divulgados, a propósito do Dia Mundial da Saúde (07 de abril), em 2016 aumentaram 1,1% as mortes causadas por doenças do aparelho circulatório e 2,7% as relativas a tumores malignos, a segunda principal causa de morte no país.

Em 2016 foram registados 110.970 óbitos no país (incluindo 397 de residentes no estrangeiro), sendo que cerca de 54% do total foram provocados pelo conjunto das doenças do aparelho circulatório (32.805) e tumores malignos (27.357).

No ano de 2016, no grupo de causas relacionadas com as doenças do aparelho circulatório, 11.738 óbitos foram motivados por doenças cerebrovasculares e 7.368 por doenças isquémicas do coração.

Enquanto as doenças do aparelho circulatório mataram mais mulheres (18.075) do que homens (14.730) no caso dos tumores malignos acontece o contrário (16.302 homens e 11.055 mulheres).

Quanto às faixas etárias, no mesmo ano, 91,1% do total de óbitos por doenças do aparelho circulatório foram de pessoas com 65 e mais anos e mais de metade (55,1%) foram de mulheres.