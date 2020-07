Até hoje, devido à ameaça de fogos, estão 10 distritos no nível mais grave, mas a situação muda a partir da meia noite, disse em conferência de imprensa, na sede da ANEPC, o comandante de agrupamento distrital da proteção civil, Luís Belo Costa.

Tendo em conta as condições meteorológicas previstas, os distritos de Faro, Lisboa e Setúbal passam a alerta amarelo e os restantes distritos do continente ficam a partir de domingo em alerta laranja, o segundo mais grave.

Na conferência de imprensa, Belo Costa disse que até às 18:30 de hoje tinham sido contabilizados 128 incêndios (um deles uma reativação), tendo sido mobilizados ao todo 3.700 operacionais, especialmente bombeiros, cerca de mil veículos e 83 meios aéreos.

De todos os incêndios, o responsável destacou quatro como mais problemáticos ao fim da tarde de hoje, dois no distrito do Porto, um em Valongo e outro em Paredes, um em Ourém, no distrito de Santarém, e outro em Bodiosa, distrito de Viseu.

Às 18:30 havia oito incêndios ativos, mas segundo Belo Costa em nenhum deles se registou perdas de habitações ou acidentes com pessoas.

O que fazer para ter um verão seguro Portugal encontra-se no período crítico de incêndios rurais, que decorre entre os dias 1 de julho e 30 de setembro. Durante esta fase, importa redobrar as atenções quanto aos riscos. Estas são algumas das recomendações de prevenção: Consulte o risco de incêndio da sua área de residência aqui.

Prepare um kit de evacuação onde constem artigos essenciais a utilizar em caso de emergência, como os documentos mais importantes do agregado familiar, estojo de primeiros socorros, medicação habitual e água e comida não perecível, entre outras coisas

Se notar a presença de pessoas com comportamentos de risco, informe as autoridades;

Informe-se junto da sua Junta de Freguesia ou Câmara Municipal quanto à localização dos abrigos. Em caso de incêndio, siga estes passos: Ligue de imediato para o 112;

Se não correr perigo e possuir vestuário adequado (tipicamente roupa de manga comprida, botas e luvas), tente extingui-lo com pás, enxadas ou ramos;

Se o incêndio estiver perto da sua casa, avise os vizinhos, corte o gás e molhe abundantemente as paredes e os arbustos que rodeiam a casa.

Retire a sua viatura dos caminhos de acesso ao incêndio;

Consulte a lista completa de recomendações, aqui. Proibições: Durante o período crítico estão em vigor várias proibições para minimizar o risco de incêndio. Entre elas constam: Queimadas sem autorização municipal;

Utilização de fogareiros e grelhadores fora de espaços autorizados;

Fumar ou fazer lume em espaços florestais;

Lançar balões de mecha acesa e foguetes;

Veja a lista completa, aqui. Contactos: Linha de Emergência: 112

Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil: 800 246 246

GNR Trânsito: 808 201 855

Infraestruturas de Portugal: 707 500 501

Linha SOS Ambiente e Território: 808 200 520

Só os quatro incêndios que inspiram maiores cuidados empenhavam às 19:00 cerca de mil operacionais.

Na conferência de imprensa, Belo Costa fez também referência ao incêndio da Serra de Santa Catarina, distrito de Leiria, que foi dominado durante a tarde, tendo os bombeiros descoberto no combate às chamas um veículo carbonizado com uma pessoa também carbonizada, desconhecendo-se as causas, que vão agora ser apuradas.

Segundo fonte da ANEPC, o despiste da viatura poderá ter sido a origem do incêndio.

Belo Costa disse que em relação a sexta-feira, hoje houve menos incêndios, mas houve ocorrências mais violentas, e insistiu para que as pessoas evitem comportamentos de risco, como usar fogo, andar nas florestas ou operar máquinas agrícolas. Alguns dos incêndios de hoje, disse, deveram-se ao uso de máquinas.