“Cem por cento praticamente das empresas do setor optaram pelo ‘lay-off’. Aquelas que não optaram pelo ‘lay-off’ completo, nomeadamente na restauração, optaram por esta janela de oportunidade de negócio que é o ‘take-away'”, explicou, referindo que “muitos restaurantes estão com as suas salas encerradas, mas estão com o ‘take away’ a funcionar e, portanto, as suas equipas de cozinha e alguns funcionários da sala para entrega do ‘take away’ também foram requisitados.

Em entrevista telefónica à Lusa, Rui Pina, gerente do Hostel Rivoli Cinema, no Porto, confirma que o seu estabelecimento, com um total de 17 funcionários, foi para o regime de ‘lay-off’, porque tiverem de encerrar o negócio.

Ainda tentaram fazer durante uma semana um sistema rotativo com parte dos funcionários a irem para casa de férias por acordo mútuo, mas a evolução da crise no setor derivado da pandemia da covid-19 fez que fechassem as portas, acrescentou Rui Pina.

Segundo o gerente, todos os hostels da cidade do Porto, que são cerca de 40, estarão fechados, como por exemplo o Yes Porto Hostel, o Nice way ou o Porto Spot Hostel.

A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) anunciou hoje que estão atualmente encerradas 75% das empresas do setor, de acordo com os resultados de um inquérito realizado entre os dias 01 e 03 de abril e que contabilizou cerca de duas mil respostas dos associados.

Em conferência de imprensa ‘online’ para apresentar os resultados do estudo “covid-19 — Impacto na atividade turística”, a secretária-geral da AHRESP, Ana Jacinto, adiantou que das 75% de empresas encerradas quase 70% dizem respeito à área do alojamento turístico e 33% à restauração.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de um milhão de pessoas em todo o mundo, das quais morreram perto de 54 mil.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 246 mortes, mais 37 do que na véspera (+17,7%), e 9.886 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 852 em relação a quinta-feira (+9,4%).

Dos infetados, 1.058 estão internados, 245 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 68 doentes que já recuperaram.