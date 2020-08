Lacerda Sales explicou que a app está “na fase piloto com os dois sistemas operativos [Android e iOS]" e que "tem decorrido de acordo com o esperado”.

“A Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) está a trabalhar para garantir que o SNS 24 tem toda a informação necessária para dar respostas relativamente à aplicação, como em garantir o seu encaminhamento em caso de necessidade", disse.

Em relação ao relatório da Ordem dos Médicos sobre Reguengos, Lacerda Sales afirmou que o ministério da Saúde analisa “todos os documentos e relatórios que lhe chegam”, dizendo que não vai comentar os documentos por estarem em investigação do Ministério Público.

Questionado pelos jornalistas sobre a situação de Mora, no distrito de Évora, Lacerda Sales diz que foram visitadas 261 estruturas sociais (num total de 283 lares) de forma a avaliar as condições, "sendo que as inconformidades são registadas para corrigir e proceder de maneira preventiva". Lacerda Sales diz que se trata de "um processo gradual, que vai progredir."

O secretário de Estado da Saúde relembra algumas medidas que o Governo tem posto em prática: "Por exemplo, as testagens preventivas a todos os funcionários dos lares, as orientações sobre medidas de prevenção e ativação dos planos contingência, as visitas conjuntas aos lares que temos feito com as equipas mistas (Autoridade de saúde, Proteção Civil e Segurança Social)".

Relembra também a "distribuição de mais de um milhão e 300 mil de equipamentos de proteção individual em todos os lares" e a "criação de espaços de retaguarda quando não é possível nas estruturas residenciais para idosos fazer uma divisão, com segurança, entre Covid positivo e Covid negativo; o programa de contratação de recursos humanos, com cerca de seis mil pessoas já colocadas". Por último, destaca a "linha telefónica direcionada para lares, que vai ser muito importante na estação outono-inverno".

A diretora-Geral de Saúde, Graça Freitas, diz que se trata de um "surto complexo" e que maior parte das pessoas já foram testadas. Já há 40 casos confirmados. As cadeias de transmissão estão em investigação com as autoridades de saúde. Acrescenta que é "precoce" falar sobre o assunto. As autoridades de saúde, segundo Graça Freitas, procedem a um inquérito ao envolvimento de contactos a cerca de 300 pessoas, como um "trabalho policial, de detetive".

Graça Freitas mencionou a existência de outro surto no distrito, em Montemor-o-Novo, na freguesia de Ciborro, com 24 casos registados. Já foram feitos 225 testes neste segundo foco, "possivelmente relacionado com o primeiro", em Mora. "Só quando as investigações terminarem é que podemos reconstituir as ramificações destas cadeias de transmissão, que podem dar origem a outros pequenos surtos ou focos da doença".

Sobre a região norte, Graça Freitas relembrou que no início da pandemia em Portugal, a região "mais precoce e intensamente afetada" foi esta. "Depois registou uma acalmia, mas nunca deixou de ter casos, sobretudo comparado com Lisboa". A diretora-Geral de Saúde diz que o concelho de Vila do Conde tem sido "particularmente afetado" e que estes surtos têm a particularidade de serem de "origem familiar e social". Neste sentido, chamou a atenção para "distrações" em convívios familiares, que podem originar casos de Covid-19.