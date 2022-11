Numa manifestação Bolsonarista em São Miguel do Oeste, Estado de Santa Catarina, pode ver-se um grupo de apoiantes do ex-presidente brasileiro a fazer a saudação Nazi enquanto toca o hino nacional do Brasil.

Em S. Paulo, a polícia usou canhões de água contra manifestantes. A rodovia Castelo Branco ficou desbloqueada, esta manhã (hora de Brasília) pela polícia militar, que teve de recorrer a canhões de água para dispersar os manifestantes.

De acordo com a CNN Portugal, existem, de momento, vários pontos de bloqueio de estradas espalhados por todo o país.

No Estado de Santa Catarina estão 38 pontos de bloqueio ativos pelos apoiantes de Bolsonaro, 34 em Mato Grosso, 23 no Estado do Paraná, 18 em Pará e 15 pontos em Rondônia.