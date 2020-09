Munidas com um cartaz com a fotografia de Rui Pinto, Maria Pereira Leite e Maria Machado permaneceram no exterior das instalações do Campus da Justiça e foram acompanhando a par e passo os desenvolvimentos que chegavam dentro da sala de audiência do julgamento presidido pela juíza Margarida Alves, desdobrando-se em declarações em defesa do arguido.

“Aquilo que me traz aqui é o facto de Rui Pinto representar uma nova geração de cidadãos portugueses que lutam pela verdade, pela não corrupção do tecido social, e que se levantam contra a promiscuidade das instituições, nomeadamente, poder político, poder judiciário, grandes empresários e clubes de futebol. É isso que me faz estar aqui: em nome da verdade e do bem comum, que é pelo que Rui Pinto se tem sacrificado para dar aos portugueses”, afirmou à Lusa Maria Pereira Leite.

De acordo com esta investigadora universitária, que revelou já ter estado noutras vigílias de apoio ao criador do Football Leaks (e responsável pela divulgação do caso Luanda Leaks), os meios alegadamente ilícitos utilizados para divulgar documentos confidenciais do mundo do futebol são relegados para segundo plano pela importância das informações expostas.

“Não existe evolução social e luta pelos direitos se não houver ruturas, muitas vezes, um derrube de barreiras. Basta olhar para os ciclos históricos e basta pensar que Portugal teve uma revolução que foi feita, certamente, não de acordo com a ditadura vigente, mas sim quebrando barreiras”, explicou, salientando a existência de “muitas questões de segurança” que se levantam em torno do principal arguido deste julgamento.